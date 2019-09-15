Українське Класичне в Туреччині – Віда і Кайоде отримали по червоній картці в очному поєдинку

Екс-динамівець Домагой Віда і колишній нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде стали найпомітнішими гравцями в поєдинку 4-го туру чемпіонату Туреччини між Газішехіром і Бешикташем.

Чемпіонат Туреччини, 4 тур

Газішехір – Бешикташ – 3:2

Голи: Твумасі, 8 (п), Вурала, 59, Чібса, 80 - Наїр, 83, Хатчінсон, 85

Вилучення: Кайоде, 75 – Віда, 6, Елнені, 75

Тренер Бурсаспору пояснив, чому Селезньов не виходить на футбольне поле

Однією з головних дійових осіб в складі господарів був орендований у Шахтаря нігерійський форвард Оларенваджу Кайоде. Вже на 5-й хвилині, виправляючи свою помилку, Домагой Віда фолом останньої надії в своїй штрафній зупинив Лари. Твумасі реалізував пенальті, а Бешикташ залишився в меншості.

У другому таймі Кайоде віддав гольовий пас Вуралу, а на 75-й хвилині відмахнувся рукою від екс-гравця лондонського Арсеналу Елнені, за що отримав від єгиптянина удар нижче живота, а від арбітра обидва отримали прямі червоні картки. Незабаром господарі довели рахунок до розгромного, але Бешикташу все ж вдалося за кілька хвилин зробити результат не настільки ганебним – 2:3.

Фалькао відзначився переможним голом у дебютному матчі за Галатасарай