Бенфіка домовилася про проведення контрольного матчу з Брентфордом.

У понеділок, 10 червня, Бенфіка оголосила про те, що зіграє контрольний матч із Брентфордом. Зустріч відбудеться 25 липня на стадіоні Да Луш. Гра розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.

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Таким чином, у Лісабоні відбудеться "українське дербі": у складі Бенфіки виступає воротар Анатолій Трубін, у складі Брентфорда – півзахисник Єгор Ярмолюк.

Цей товариський матч стане для Бенфіки другим, який клуб офіційно підтвердив. Раніше на розіграш Кубка Еусебіу "орли" запросили нідерландський Фейєнорд. Ця зустріч відбудеться 28 липня, через три дні після матчу з англійцями.

Нагадаємо, що гравці Бенфіки пробудуть у відпустці до 3 липня.

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