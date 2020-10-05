Українська арбітриня Катерина Монзуль розсудить поєдинок на міжнародному рівні у рамках відбору на Євро-2021 серед молодіжних збірних.

Катерина Монзуль призначена головним арбітром зустрічі Литва U-21 – Греція U-21. Про це інформує Law 5 –The Ref у своєму Твіттері.

Шевченко довикликав Безуса у збірну України

Поєдинок відбудеться 8 жовтня о 18:00 за Києвом. Її асистентками стануть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, 4-м рефері буде Анастасія Романюк.

До слова, Катерина Монзуль стане другою жінкою в історії УЄФА, яка розсудить поєдинок на такому рівні. Першою була француженка Стефані Фраппарт.

Динамо – Зоря: шедевр Вербіча рятує від більшого провалу, кадрові проблеми Луческу і воротарський гол лякають перед ЛЧ