"У Токіо хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м... Я хочу перестрибнути світовий рекорд", – цитує Ярославу Магучіх офіційна сторінка European Athletics у Twitter.

Днями на молодіжному чемпіонаті Європи (до 23 років) у Таллінні 19-річна українка здобула золото, встановивши новий рекорд турніру. Вона з першої спроби взяла висоту 200 см, тоді як жодна з її суперниць не змогла подолати більш ніж 189 см. Таким чином, Магучіх втретє завоювала золото європейського чемпіонату. У 2018 році вона тріумфувала в категорії U-18, а у 2019-му – у U-20.

Зауважимо, світовий рекорд зі стрибків у висоту належить болгарці Стефці Костадіновій, у 1987 році вона взяла висоту у 209 см. Найкращий зафіксований на турнірах результат Магучіх – 206 см (у приміщенні) та 204 см (на відкритому повітрі).

