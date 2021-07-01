"Раді представити нового титульного партнера української Прем’єр-Ліги – міжнародну компанію VBET. Це новий гравець на ринку України в своєму сегменті, який серйозно налаштований підтримувати український футбол та розвивати спорт в цілому.

Динамо отримає солідну компенсацію від УЄФА за травму Бєсєдіна на Євро-2020

Відтепер офіційна назва Чемпіонату – VBET Ліга! З нового сезону, відповідно, матимемо й новий логотип змагань. Контракт з компанією розрахований на три сезони. Також, як вже відомо, компанія VBET виступить і генеральним спонсором матчу за Суперкубок України, який відбудеться 24 липня в Києві на НСК Олімпійський", – цитує виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого офіційний сайт УПЛ.

Зауважимо, раніше титульними спонсорами УПЛ у різні сезони були букмекерські компанії Favbet та Parimatch.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21