Українська команда з Чикаго перемогла в етнічній лізі Metropolitan

Гравці української команди ФК Connection з Чикаго віком до 40 років тріумфували у етнічній лізі Metropolitan.

Metropolitan Soccer League – це ліга заснована у 1981 році, у якій з'ясовують відносини футболісти різних вікових груп та національностей. Багато учасників різних етнічних команд свого часу грали у складі збірних своїх країн, що свідчить про високий рівень змагань. У групі ФК Connection було заявлено 12 команд, здебільшого, вихідців з європейського континенту.

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У ключовому матчі проти литовської команди Liths українським гравцям достатньо було здобути одне очко, щоб завоювати кубок турніру достроково. З цією задачею ветерани ФК Connection успішно справились, вирвавши нічию у надрезультативному матчі (3:3).