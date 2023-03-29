У неділю, 26 березня, українська команда з Харківської області – Авангард (Зміїв) зіграла з Майнцем благодійний матч.

Як інформує офіційний сайт німецького клубу, зустріч завершилася перемогою "карнавальників" з рахунком 4:3. Переможний м'яч забив 53-річний Фабріціо Хайєр.

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Повідомляється, що легенда Бундесліги Андрій Воронін зіграв по тайму за кожну з команд. Другий тайм колишній український форвард провів у складі українців, і саме тоді Авангард перевернув гру догори дриґом, зумівши відігратися з рахунку 0:2.

Майнц обіцяє повідомити про виручену суму з матчу найближчими тижнями. Усі кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні.

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