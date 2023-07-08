Українська голкіперка Катерина Боклач, яка нещодавно перейшла у французький Марсель, розповіла про ставлення у Франції до футболіста збірної України Руслана Маліновського.

"Маліновський? Чесно кажучи, поки особисто із ним не знайома. Звичайно, слідкую за цим футболістом та його виступами у національній збірній України та Марселі.

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Думаю, пройде трохи часу, і ми познайомимося. Жіноча команда разом із чоловічою завжди присутні на різноманітних відкритих заходах, зустрічах із керівництвом, банкетах з приводу відкриття та закриття сезону. Тому ми точно побачимося. Можливо, навіть вдасться сфотографуватися.

Сильний удар? Маліновський нехай ще спробує мені забити! Коли відбувалася моя офіційна презентація в Марселі, то спілкувалася із керівництвом клубу. Серед менеджерів були й люди, що займаються справами чоловічої команди. Вони добре відгукувалися про нього. Казали, що дуже ним задоволені та хотіли б, аби він і надалі залишався в команді та допомагав їй боротися за найвищі місця", – сказала Катерина в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, перед переходом до Марселя українка захищала кольори французького Гренобля, польського Гурніка, вірменської Хаяса, а також виступала за українську жіночу команду Ладомир. Регулярно отримує виклики у жіночу молодіжну збірну України.

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