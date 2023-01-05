Турецький Бешикташ запросив до своїх лав українку Христину Перевізник.

Вихованка івано-франківського футболу продовжує виступати у Європи. Після успішного сезону в чемпіонаті Литви Христина отримала шанс проявити себе в одному із провідних клубів Туреччини – Бешикташі.

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Попереднім місцем роботи Перевізник був ФК Вільнюс, там українка забила 16 голів у 20 матчах. Такі показники дозволили 25-річній українці виграти бомбардирські перегони чемпіонату Литви та отримати приз найкращій легіонерці турніру.

До слова, Христина Перевізник вже знайома з чемпіонатом Туреччини, адже в сезоні 2019/20 захищала кольори тамтешнього АЛГ Спор. Окрім згаданих закордонних клубів, українська футболістка грала за Освіта-ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ), Нафтохімік (Калуш), Медик (Моршин), Легенда (Чернігів), Ладомир (Володимир).