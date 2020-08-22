Українська бригада арбітрів розсудить чвертьфінал жіночої Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 серпня, у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів серед жінок мюнхенська Баварія зіграє проти Ліона. На матчі працюватиме бригада українських арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головним рефері матчу буде Катерина Монзуль, а допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Четвертий суддя – Сара Перссон (Швеція).
Нагадаємо, жіноча команда арбітрів на чолі з Катериною Монзуль є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів та має у своєму активі проведений фінал Кубка України сезону-2019/2020.
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