Українців на чолі з Бойком призначили на матч стартового туру групового раунду Ліги конференцій сезону 2021/2022 Кайрат – Омонія, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Допомагатимуть Сергію ще три наші рефері: Віктор Матяш та Віктор Нижник працюватимуть на лініях, а от роль четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

До слова, протистояння казахської та кіпрської команд відбудеться 16 вересня в Алмати. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

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