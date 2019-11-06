Українська бригада арбітрів призначена на матч Ліги Європи

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Копенгаген – Динамо: Михайличенко взяв 21 гравця на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:25 3877
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Борусія Д завдяки камбеку перемогла Інтер: проблеми міланців з виходом на топ-рівень, шикарний Хакімі та інтрига в групіЛіга чемпіонів — 04:13 2629
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