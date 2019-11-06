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Українська бригада арбітрів призначена на матч Ліги Європи

10:43 29 Читать на русском
Українська бригада арбітрів призначена на матч Ліги Європи
Сергій Бойко / УАФ

Комітет арбітрів УЄФА призначив українську бригаду суддів на матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

 

Поєдинок між Базелем та Хетафе буде обслуговувати Сергій Бойко, інформує офіційний сайт УАФ.

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Лінійними асистентами допомагатимуть Олександр Корнійко та Ігор Альохін, а четвертий арбітр – Микола Балакін.

Зазначимо, що матч Ліги Європи Базель – Хетафе відбудеться 7 листопада, початок гри о 20:00.

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Теги
Хетафе Хетафе Базель Базель Ліга Європи Арбітри Сергій Бойко Сергій Бойко Базель - Хетафе
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