Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Юнацької ліги УЄФА

Рефері із України отримали призначення від УЄФА на матч Юнацької ліги.

Перший поєдинок другого раунду Юнацької ліги УЄФА між турецьким Алтинордом та французьким Монпельє обслуговуватимуть українські судді.

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Головним арбітром зустрічі, яка розпочнеться сьогодні о 17.00 за київським часом в Ізмірі на стадіоні Доганлар, буде Денис Шурман, повідомляє прес-служба ФФУ.

На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Валентин Куцев. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме турок Хюсейн Гекберк Арслан.

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