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Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Юнацької ліги УЄФА

16:22 46 Читать на русском
Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Юнацької ліги УЄФА
Денис Шурман / ФК Карпати

Рефері із України отримали призначення від УЄФА на матч Юнацької ліги.

Перший поєдинок другого раунду Юнацької ліги УЄФА між турецьким Алтинордом та французьким Монпельє обслуговуватимуть українські судді.

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Головним арбітром зустрічі, яка розпочнеться сьогодні о 17.00 за київським часом в Ізмірі на стадіоні Доганлар, буде Денис Шурман, повідомляє прес-служба ФФУ.

На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Валентин Куцев. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме турок Хюсейн Гекберк Арслан.

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Теги
Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА Монпельє Монпельє Арбітри Алтинорду Алтинорду Денис Шурман Денис Шурман
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