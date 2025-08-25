Українські судді отримали призначення на матч плей-офф Ліги конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Чому цей фол проігнорував арбітр VAR?": екс-рефері ФІФА розніс суддівство в грі Полісся – Фіорентина

У поєдинку, який відбудеться 28 серпня між командами Віртус та Брейдаблік, головним арбітром буде Микола Балакін. Допомагати 36-річному рефері на полі будуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею стане Денис Шурман.

На VAR працюватиме Олексій Деревінський, а його асистентом стане Дмитро Панчишин.

Нагадаємо, гра пройде в Сан-Марино. Перший матч завершився перемогою ісландців з рахунком 2:1.

Шахтар не зміг добити Серветт – велика проблема Турана та інші причини нової єврокубкової невдачі