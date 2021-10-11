Ще одна бригада українських арбітрів відпрацює на міжнародному поєдинку.

Суддівська бригада з Віталієм Романовим на чолі розсудить поєдинок відбору до Євро-2023 між збірними Іспанії та Північної Ірландії до 21 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Віктор Нижник, а четвертим арбітром працюватиме Денис Шурман.

До слова, матч між Іспанією та Північною Ірландією U-21 відбудеться 12 жовтня, початок гри о 21:45. Іспанці лідирують у групі C з 9 очками після 3 турів, а Північна Ірландія посідає останнє місце з 3 пунктами в активі.

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