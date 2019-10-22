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Українська бригада арбітрів отримала призначення на поєдинок Ліги Європи

22:01 388 Читать на русском
Українська бригада арбітрів отримала призначення на поєдинок Ліги Європи
Євген Арановський / фото із соцмереж

Український арбітр Євген Арановський розсудить матч Ліги Європи Слован – Вулверхемптон.

 

Поєдинок третього туру групового етапу Ліги Європи між Слованом і Вулверхемптоном розсудить український арбітр Євген Арановський, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть Євгену асистенти Андрій Скрипка та Семен Шлончак, четвертим арбітром призначено Віталія Романова.

До слова, сам матч Слован – Вулверхемптон відбудеться у столиці Словаччини Братиславі 24 жовтня. Початок поєдинку запланований на 19:55.

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Теги
Слован - Вулверхемптон Ліга Європи Арбітри Євген Арановський
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