Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги конференцій між Пайде з Естонії та гібралтарським Мегпайзом, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головним рефері поєдинку стане Клим Заброда.

Динамо назвало дати і час перших матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Віталій Скобля, а роль четвертого арбітра виконає Андрій Коваленко – усі представники України.

Матч відбудеться 17 липня в естонському місті Пярну, початок зустрічі – о 19:30. У першій грі Пайде здобув перемогу з рахунком 3:2.

Визначився перший офіційний суперник Динамо в Лізі чемпіонів – епічна розв'язка у серії пенальті з 28 ударами