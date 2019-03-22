Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч відбору до Євро-2020

Судді з України на чолі з Сергієм Бойком працюватимуть на матчі кваліфікації до Євро-2020 між Туреччиною та Молдовою.

УЄФА призначив Сергія Бойка головним арбітром зустрічі другого туру відбору до Євро-2020 Туреччина – Молдова. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Ігор Альохін. Четвертий рефері – Микола Балакін.

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Зазначимо, поєдинок відбудеться у понеділок, 25 березня у Туреччині. Стартовий свисток у матчі пролунає о 19 годині за київським часом. Раніше стало відомо, що Євген Арановський буде обслуговувати поєдинок першого туру відбору на Євро-2020 між Ізраїлем та Австрією.

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