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Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги Європи

12:43 263 Читать на русском
Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги Європи
Сергій Бойко / фото: ФК Олександрія

Комітет арбітрів УЄФА призначив українську бригаду суддів на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

 

Поєдинок між Віторією Гімараєш та Стандардом буде обслуговувати Сергій Бойко, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Його асистентами стануть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Четвертим арбітром призначений Євген Арановський.

Зазначимо, що матч Віторія Гімараєш – Стандард відбудеться 28 листопада, початок о 22:00. До слова, у складі Віторії виступає українець Валерій Бондаренко.

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Теги
Ліга Європи Арбітри Сергій Бойко Сергій Бойко Віторія Гімараєш - Стандард Стандард Стандард Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш
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