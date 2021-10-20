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На матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій між азербайджанським Карабахом і казахським Кайратом працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Євгеном Арановським, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

Нагадаємо, поєдинок у квартеті Н між Карабахом на Кайратом відбудеться у четвер, 21 жовтня, у Баку. Початок зустрічі о 19:45.

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