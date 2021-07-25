Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч 2-го раунду кваліфікації у Лізі конференцій
15:51 - Читать на русском
Українські судді продовжать працювати на матчах кваліфікації Ліги конференцій.
Віктор Копієвський призначений головним арбітром матчу-відповіді 2-го туру кваліфікації Ліги Конференцій між Інтером Ескальдес з Андорри та албанською Теутою, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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На лініях йому допомагатимуть Віктор Нижник та Дмитро Запороженко, а четвертим рефері буде Олександр Дердо.
Поєдинок відбудеться вже завтра, 27 липня, початок о 18:45 за київським часом. До слова, перша зустріч завершилась впевненою перемогою Інтера (2:0).
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