Віктор Копієвський призначений головним арбітром матчу-відповіді 2-го туру кваліфікації Ліги Конференцій між Інтером Ескальдес з Андорри та албанською Теутою, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Віктор Нижник та Дмитро Запороженко, а четвертим рефері буде Олександр Дердо.

Поєдинок відбудеться вже завтра, 27 липня, початок о 18:45 за київським часом. До слова, перша зустріч завершилась впевненою перемогою Інтера (2:0).

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