Суддя Микола Балакін отримав призначення на поєдинок матчу Ліги чемпіонів між Пафосом та Маккабі.

УЄФА довірив українській бригаді арбітрів матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Пафос – Маккабі Тель-Авів. Поєдинок відбудеться сьогодні, 22 липня, початок о 20:00.

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Головним арбітром буде Микола Балакін. На лініях йому допоможуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов. Систему VAR обслуговуватимуть Віктор Копієвський та Олексій Деревінський.

Нагадаємо, що саме переможець цієї пари стане суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді, якщо кияни пройдуть мальтійський Хамрун Спартанс.

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