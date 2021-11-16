Вітчизняні судді продовжують набувати досвіду у матчах під егідою УЄФА.

Бригада Миколи Балакіна отримала призначення на матч відбірного турніру Євро-2023 (U-21) у групі В між Ізраїлем і Угорщиною, інформує офіційний сайт УАФ.

Арбітр врятував гравця, який втратив свідомість на полі

На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Жуков та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Нагадаємо, поєдинок між ізраїльтянами та угорцями відбудеться 16 листопада в Петах-Тікві. Початок зустріч о 19:00.

Боснія і Герцеговина – Україна: анонс вирішального матчу відбору до ЧС-2022