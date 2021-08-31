Українська бригада арбітрів судитиме зустріч між збірними Грузії та Косово у рамках 4-го туру відбіркового турніру за вихід на чемпіонат світу 2022 року, повідомляє Law5-theref.blogspot.com.

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Головним арбітром матчу буде Микола Балакін. На лінія йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Жуков, а четвертим рефері буде Віталій Романов. За VAR відповідатиме Євген Арановський, а асистуватиме йому Андрій Скрипка.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 2 вересня у Батумі. Початок зустрічі о 19:00.

До слова, за збірну Грузії може дебютувати півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі, який отримав дебютний виклик у національну команду після зміни громадянства.

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