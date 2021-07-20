Українець Микола Балакін працюватиме на поєдинку найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між шведським Мальме і фінським ГІКом обслуговуватиме українська суддівська бригада на чолі із Миколою Балакіним, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Сергій Приступа. Роль четвертого арбітра виконуватиме Андрій Коваленко.

До слова, зустріч відбудеться 21 липня в Мальме й розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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