Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів
15:32 - Читать на русском
Українець Микола Балакін працюватиме на поєдинку найпрестижнішого єврокубкового турніру.
Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між шведським Мальме і фінським ГІКом обслуговуватиме українська суддівська бригада на чолі із Миколою Балакіним, інформує офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Сергій Приступа. Роль четвертого арбітра виконуватиме Андрій Коваленко.
До слова, зустріч відбудеться 21 липня в Мальме й розпочнеться о 20:00 за київським часом.
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