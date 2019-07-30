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Українська бригада арбітрів на чолі з Балакіним обслужить матч кваліфікації Ліги Європи

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Українська бригада арбітрів на чолі з Балакіним обслужить матч кваліфікації Ліги Європи
Микола Балакін / Фото ФК Карпати

УЄФА призначив українських рефері працювати на матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

 

Український арбітр Микола Балакін розсудить поєдинок Чукарічкі (Сербія) – Мольде (Норвегія), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати Балакіну у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть лайнсмени Олександр Корнійко та Семен Шлончак. Четвертий суддя – Віталій Романов.

Поєдинок відбудеться 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Теги
Ліга чемпіонів Микола Балакін Микола Балакін Віталій Романов Чукарічкі - Мольде
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