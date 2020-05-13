Українська асоціація футболу вшановує пам'ять видатного тренера Валерія Лобановського

18 років тому, 13 травня 2002 року, зупинилося серце одного з найвидатніших тренерів українського та світового футболу – Валерія Васильовича Лобановського.

Сьогодні представники Української асоціації футболу, футболісти й тренери відвідали могилу Легенди на Байковому кладовищі та зібралися біля пам’ятника Метру поблизу стадіону ФК "Динамо" (Київ).

Вшанувати світлу пам’ять Валерія Васильовича приїхали, зокрема, перші віцепрезиденти УАФ Вадим Костюченко та Олег Протасов, тренер юнацької збірної України U-16 Сергій Нагорняк і тренер збірної України серед ветеранів Владислав Ващук.

Представники футбольної громади поклали квіти й вінки до могили Лобановського, згадали різні факти з тренерської біографії Метра та моменти особистого спілкування з ним.

"Ім’я Лобановського протягом багатьох років є одним із символів усього українського футболу, його видатних перемог і досягнень. Валерій Васильович був наставником, учителем і натхненником для багатьох поколінь футболістів. Це була неймовірна людина і професіонал, досвід і футбольна спадщина якої залишаються актуальними в наші дні. Ми вдячні й завжди з великим теплом згадуємо нашого Метра", – сказав колишній підопічний Лобановського Олег Протасов.

"Валерій Васильович залишив величезну футбольну спадщину для України й усього світу. Закономірно, що сьогодні напрацювання великого Лобановського можна побачити у грі й організації тренувального процесу багатьох видатних тренерів у різних країнах. Лобановський залишається в наших серцях, а його геній назавжди залишиться невід’ємною частиною футболу України і світу", – зазначив Вадим Костюченко.

Символічно, що уславлений наставник пішов у вічність фактично із тренерського містка, потрапивши до лікарні в Запоріжжі під час матчу київського "Динамо" проти місцевого "Металурга".

Окрім "Динамо", з яким він став восьмиразовим чемпіоном СРСР, п'ятиразовим чемпіоном України та здобув два Кубки володарів кубків (1975, 1986) і Суперкубок УЄФА (1975), Валерій Лобановський у 2000-2002 роках очолював національну збірну України. Він зумів вивести українців до плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2002 року, але, на жаль, поїхати із синьо-жовтими на мундіаль йому не судилося. На шляху української команди став майбутній срібний призер світової першості – збірна Німеччини.