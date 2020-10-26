Хочеш показати свою майстерність у наймасштабніших міжнародних змаганнях та потрапити зі збірною України на UEFA eEURO-2021? Не проґав свій шанс!

Із 26 жовтня по 2 листопада кожен бажаючий може зареєструватися на відбірні змагання. 7-го та 8 листопада відбудуться онлайн-кваліфікації, а вже 12-го та 13 грудня пройде фінальна частина турніру, за результатами якої й будуть визначені два переможці, що ввійдуть до складу збірної України з кіберфутболу.

Нагадуємо, що кожен із переможців відбору отримає по 30 тис. грн від генерального партнера Української асоціації електронного футболу – ESportsBattle.

Також збірна матиме честь представляти Україну на міжнародній арені – на UEFA eEURO-2021.