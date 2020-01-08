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Україно, моє серце з тобою, – російський коментатор Андронов висловив співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані

12:28 599 Читать на русском
Україно, моє серце з тобою, – російський коментатор Андронов висловив співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані
Олексій Андронов / фото з відкритих джерел

Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на катастрофу, в яку потрапив літак української авіакомпанії МАУ поблизу столиці Ірану.

"Жахлива авіакатастрофа у Тегерані. Що б не було причиною, Україно, моє серце з тобою", – написав Андронов у твіттері.

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Авіакатастрофа сталася сьогодні близько 6 години ранку поблизу летовища Тегерана. Boeing 737-800 NG української авіакомпанії МАУ виконував рейс Тегеран – Київ. За попередніми даними, на борту літака перебували 176 пасажирів та членів екіпажу – усі вони загинули. Серед загиблих – громадяни України, Ірану, Канади, Афганістану, Німеччини, Швеції та Великої Британії.

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