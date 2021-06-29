Маргарита Степаненко, дружина хавбека збірної України та Шахтаря Тараса Степаненка, разом з дітьми вирішили підтримати "синьо-жовтих" перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Дружина Степаненка разом з дітьми запальним танком підтримала національну збірну України напередодні матчу проти Швеції.

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Після танку діти з криками "Україно, давай" розбіглись у різні сторони. Відзначимо, що на фоні звучала пісня "Жовто-сині" гурту Patsyki z Franeka – саме ця композиція була презентована в ефірі Великого футболу після матчу-відкриття Євро-2020.

До слова, матч Швеція – Україна відбудеться вже сьогодні, 29 червня, початок о 22:00.

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