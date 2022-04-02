Фомгет у матчі чемпіонату Туреччини не залишив каменя на камені від Алтая. Посприяли цьому одразу чотири українки: Опанащенко, Шматко та Шевчук вийшли у стартовому складі, а Овдійчук з'явилась на заміну.

Барселону шокували голом з фантастичною траєкторією: відео геніальності

Загалом, "українська" команда відправила у ворота суперниць 10 голів. Шикарний м'яч в активі нашої Любові Шматко, яка майже з центру поля вирішила пробити. Вийшло у стилі Лео Мессі – перекинула воротаря та влучила у дальню дев'ятку.

Росія напала на Україну: Динамо повертається і втрачає зірок, реакція суперників України на жеребкування ЧС-2022 (LIVE)