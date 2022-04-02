Українка забила фантастичний гол у стилі Мессі майже з центра поля – окраса перемоги команди з рахунком 10:0
20:20 - Читать на русском
Турецький Фомгет, у складі якого вийшли одразу 4 українки, розбили Алтай із двозначним рахунком.
Фомгет у матчі чемпіонату Туреччини не залишив каменя на камені від Алтая. Посприяли цьому одразу чотири українки: Опанащенко, Шматко та Шевчук вийшли у стартовому складі, а Овдійчук з'явилась на заміну.
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Загалом, "українська" команда відправила у ворота суперниць 10 голів. Шикарний м'яч в активі нашої Любові Шматко, яка майже з центру поля вирішила пробити. Вийшло у стилі Лео Мессі – перекинула воротаря та влучила у дальню дев'ятку.
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