Спортивна відеографка Христина Ціолковська розповіла про свої захоплення і кар'єрний шлях у футболі, який привів її до Пафоса.

– Як розпочалася ваша співпраця з Рухом?

– Все почалося у 2021 році. Я декілька місяців продавала атрибутику Руху на матчах, потім пройшла співбесіду на вакансію тіктокера. Так почала працювати з першою командою, потім з дітьми, і згодом долучились ще кілька різних проєктів.

– Починалось з вашої ініціативи, а зараз на замовлення?

– Так, звичайно, спершу я знімала футболістів та просто закидала собі на сторінку і скидала їм. Зараз здебільшого на замовлення, але можу і з власної ініціативи своїм друзям.

– Є приклад персонального замовлення, яке стало особливим для вас?

– Напевно, найбільше запам’яталась тривала робота над ТікТоком Анатолія Трубіна та ще декількох гравців Шахтаря.

– Маєте своїх фаворитів у футболі – в Україні або Європі? Чи намагаєтесь залишатися нейтральною, щоб бути максимально професійною?

– Якби була суддею, то була б нейтральною. А так, в Україні маю два улюблених клуби – Шахтар та Рух.

– За яку українську команду особливо приємно було працювати чи вболівати під час зйомок?

– За Шахтар однозначно, тому що це – гранд. Хоч я не застала золотий час, коли були відомі на весь світ бразильці та футбол на Донбасі, але полюбила цей клуб та завжди щиро переживала і вболівала.

– Які професійні цілі ставите зараз: робота з іноземними клубами, власний авторський проєкт чи розвиток персонального бренду?

– Зараз я прислухалась до свого серця та переїхала на Кіпр працювати у футбольному клубі Пафос. Попереду Ліга чемпіонів, чудова команда та теплий клімат острова. Є бажання розвиватись саме в монтажі та перейти на зовсім новий рівень і задавати тренди у футбольному світі.

– Чи мрієте зняти масштабний фільм або серію про футболістів, клуб?

– Звичайно. Хочу зняти міні-фільм про гравця чи футбольний клуб. Так, як це бачу я. Самій написати сценарій, самій відзняти та змонтувати. Нещодавно був досвід зйомки міні-фільму, але я лише виконувала роботу відеографа.

– І останнє: яку футбольну історію ви мрієте показати через камеру, щоб вона стала вашою візитівкою?

– Все просто – Реал Мадрид. Коли я залишу свій слід у найкращій команді світу, на мою думку, скоріш за все, я спокійно піду з футболу, – цитує Ціолковську Yesport.

Христина Ціолковська закінчила юрфак Львівського національного університету імені Франка. А через деякий час захопилася футболом, що кардинально змісило змінити професію. Христина співпрацювала з Рухом, займалася відеоконтентом, а також робила його для гравців Шахтаря, зокрема Анатолія Трубіна. Крім того, Ціолковська вчилася на футбольну арбітриню.

До слова, Пафос, з яким тепер співпрацює Христина, вибивав Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів.

