"Демонтаж російських букв зі стадіону Чорноморця зайняв не так багато часу.

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Ми поспішали і дуже хотіли встигнути до першої гри на рідному стадіоні (проти Інгульця, – прим.). Протягом минулого тижня ми це і зробили", – сказав Окс у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, одеський стадіон Чорноморець було збудовано у 1935 році та реконструйовано у 2011-му. Раніше східну трибуну домашньої арени одеситів прикрашав напис "Черноморец". Тепер назва клубу та стадіону написана державною мовою.

До слова, у першому домашньому матчі на оновленій арені "моряки" дебютували з нічиєї – у матчі 3-го туру УПЛ підопічні Романа Григорчука розписали мирову з Інгульцем (1:1).

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