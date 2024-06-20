"Україні треба спуститися на землю": Сабо спрогнозував шанси команди Реброва на вихід з групи Євро-2024
Колишній наставник "синьо-жовтих" Йожеф Сабо продовжує вірити в національну команду попри розгромну поразку від румунів (0:3) у першому матчі чемпіонату Європи.
"Наші хлопці можуть зібратися і показати результат, але вони мають розуміти, що треба працювати "від" і "до". Інакше результату не досягти. Подивіться, як грає Словаччина. 10 гравців атакують і 10 захищаються. Це команда, яка бореться за результат.
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Я думаю, якщо гравці зберуться, якщо Ребров проведе зміни у складі та пояснить важливість для команди віддаватися на повну, то все вийде.
З Бельгією можна грати, це нам вже довела Словаччина. Вони вийшли та показали клас, а Бельгія була зовсім ніякою. Так, є питання до другого скасованого голу Лукаку, здавалося, там не було офсайду, але справа не в тому. Гра з Бельгією точно буде складною, але ми можемо їх обіграти, якщо зберемося.
Головне – це спуститися на землю. Всі пишуть: "Ой-ой, у нас такий Мудрик, такий Судаков, такий Циганков", але де вони були під час минулого матчу? Просто нам треба спуститися з неба на землю, зрозуміти, що гравці такі, як і всі. Вийти на поле, налаштуватися і якісно робити свою роботу, а не так: "От я не хочу захищатися, я буду лише нападати". Так у сучасному футболі не працює. Вся команда має грати і на оборону, й на атаку", – сказав Сабо у коментарі УНІАН.
Нагадаємо, у першому матчі збірна України зазнала розгрому від Румунії з рахунком 0:3. Попереду у "синьо-жовтих" ще дві дуелі в рамках групового етапу: проти Словаччини (21 червня) і Бельгії (26 червня).
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