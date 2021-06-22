Збірна України поступилася Австрії (0:1) у вирішальному матчі групового етапу. "Синьо-жовті" показали дуже слабкий футбол. Що пише австрійська преса – в нашому матеріалі.

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"Наскільки ж приємним може бути фінальний свисток. Він дозволив видихнути. Змучені австрійці хиталися, ледь трималися на ногах, а потім від радості лежали в обіймах один одного. Мають право, адже перемогли абсолютно заслужено. Це результат сильної гри та великої волі. Тепер "London Calling".

Франко Фода зробив перестановки: додав маневровості попереду, збільшив кількість атакувальних гравців, змінив схему та пересунув Алабу на лівий фланг. Австрія доклала чимало зусиль, щоб захопити ініціативу. Через турнірну ситуацію нам довелося ризикувати значно більше, ніж Україні. На відміну від перших двох матчів, Австрія зуміла чітко розставити акценти в грі.

Україна показала, що потрібно зберігати пильність, але Ярмоленко не скористався помилкою Алаби, а Шапаренко не переграв голкіпера. Австрія мала явну психологічну перевагу, забила та провела найкращий тайм на турнірі. Єдиний недолік – різниця була тільки в один гол. Важливо було зберегти спокій і концентрацію. Сили закінчувалися, але Україна, на щастя, зморилася ще більше", – пише популярне видання.

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"Браво, хлопці! Обігравши Україну, наша збірна створила маленьке диво. Вся Австрія шаленіє через футбол. Мільйони фанів сиділи перед телевізором і одночасно крикнули "Австрія і тільки Австрія!" Ця перемога увійде в історію, вона залишиться незабутньою. Ми знову належимо до 16 найсильніших команд Європи!" – з піднесенням кричить популярна газета.

Відомий австрійський екс-форвард Тоні Польстер написав колонку у сьогоднішньому номері: "Вершина. Найкращий результат на Євро. Ми зберегли нерви у важливому матчі. Можна критикувати лише реалізацію – ми мали закрити гру значно раніше. Франко Фода ризикнув і не прогадав. Перейшов на 4 захисники та змістив Алабу на лівий фланг. Девід звідти тримав гру під контролем і керував усім".

Австрійські ЗМІ виставили своїм футболістам дуже хороші оцінки. Критикують тільки Марко Арнаутовіча, який багато моментів змарнував. А от головному тренеру Франко Фоді ставлять найвищі бали: "Тепер можна забутися в полонезі! Австрія бездоганно підготувалася до гри в тактичному плані. Ейфорія!"

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"Літопис австрійського футболу отримав нову главу великими буквами. Це надважлива віха в історії. Радує не тільки те, що Австрія вперше з 1982-го вийшла в плей-офф великого турніру, а й те, як команда це зробила. Гра проти України могла б бути вирішена завчасно, якби Арнаутовіч реалізував один зі своїх моментів. Марко розчарував, але партнери за нього вступилися.

Це був найвищий клас. Як же приємно було спостерігати за ентузіазмом австрійців. Мінімальний рахунок спричиняв дивний симбіоз надії та страху. І хоча ігрова перевага над Україною була великою, матч все одно вийшов грандіозним. Фінальний свисток дозволив видихнути.

13 ударів по воротах Бущана в першому таймі чітко показують – України до перерви не існувало на полі. У другій половині зустрічі ситуація дещо змінилася. Австрія збавила швидкість, а Україна пішла на ризик. Фаза активності підопічних Шевченка була занадто короткою. Його команда нічого не зуміла протиставити розумній грі Австрії", – резюмує Kleine Zeitung.

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"Алаба, Арнаутовіч і Ко здобули перемогу у великому "фіналі" проти України. Рахунок 1:0 дивовижний, зважаючи на гру обох команд. Франко Фода обрав правильну схему, завдяки якій Австрія домінувала над суперником і вигравала майже всі важливі дуелі.

У першому таймі на полі була одна команда. На цьому Євро тільки Італія (14) завдала більше ударів за 45 хвилин по воротах Туреччини, ніж Австрія по воротах України (13). Після перерви українці більше ризикували і дещо змінили картину матчу. Одного разу оборона Австрії втрапила в біду, але Бахманн врятував. В усіх інших епізодах "червоно-білі" виглядали стабільними.

Всі чутки про взаємовигідну нічию були розбиті. Австрія заслужено перемогла. Тепер вже Україні потрібно хвилюватися за те, як вийти в плей-офф з третього місця", – додає відома газета.

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"Успіх проти України повністю заслужений. Команда максимально показала свій потенціал, особливо в першому таймі. В австрійських футболістів було явне бажання виграти цей "фінал" і посісти друге місце.

Австрія переважала Україну. Моментами сильно переважала. Хлопці Фоди тиснули на суперника, створювали чисельну більшість, пресингували та мали багато нагод. Україна провела найгірший матч на чемпіонаті, але це завдяки Австрії.

Перемозі нічого не загрожувало, українці про себе навіть не нагадували. Команда повернулася з Бухареста під акомпанемент поп-хітів", – інформує з Румунії кореспондент ORF.

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