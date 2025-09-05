"Я не чекаю нічого хорошого. Збірна давно не грала, тому навіть склад складно спрогнозувати, тим більше у нас багато травмованих. А Франція – це команда топ-рівня, тому вона однозначно великий фаворит. Нам може допомогти тільки диво. Боюся, щоб наші не пропустили 4-5 м'ячів. Хоча гравці Франції грають у чемпіонатах під великими навантаженнями, тому, якщо заб'ють 2-3 м'ячі, то просто доведуть справу до перемоги, не сильно витрачаючи сили.

Україна – Франція: команди визначилися з формою на стартовий матч відбору ЧС-2026

Щодо травм... Не факт, що Лунін грав би. Місце у воротах спокійно займе Трубін. Тимчик теж не основний, на його позиції є Конопля. А ось Миколенко – це втрата. Я не бачу в збірній більше футболістів його рівня на позиції лівого захисника.

Зрозумійте, у нас немає лідерів! Судаков, Шапаренко і Зінченко – це "вільні художники". Але сьогодні інший футбол, де всім треба вміти захищатися. Франція буде чинити великий тиск на нашу оборону, тому Забарному і Матвієнку треба проявити свої найкращі якості.

Кого очікую побачити в атаці? Усі вони слабенькі. Ні Довбик, ні Яремчук не є основними у своїх командах, виходячи лише епізодично, а Ванат грав у дуже слабкому чемпіоні УПЛ. Довбику дуже важко у Ромі. Йому потрібні хороші крайні півзахисники, які робитимуть на нього передачі. Артем у штрафному господар, він добре грає головою, але в нього теж немає обводки, хоча він більше рухається, ніж Ванат. Думаю, проти Франції Ребров випустить саме Довбика.

Я думаю, що Ребров вчинив правильно, не викликавши Ярмоленка. Він своє відіграв, а вік є вік. Андрію треба вже закінчувати та виховувати дітей, можливо, стати помічником головного тренера.

Шансів з Францією в України практично немає. Наші програють 0:2 чи 0:3. А загалом у групі Франція – беззаперечний лідер. Ми боротимемося з Ісландією за друге місце, в ісландців непогана команда. Азербайджан – аутсайдер. Думаю, Україна двічі переможе Азербайджан і щоб посісти друге місце доведеться обіграти Ісландію вдома та на виїзді зіграти внічию. Розклад приблизно такий", – сказав Сабо у коментарі BLIK.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться вже сьогодні, 5 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Україна – Франція: анонс матчу відбору на ЧС-2026