Суперкомп'ютер на основі різних статистичних метрик Opta змоделював Євро-2024. 10 тисяч варіацій показали, що збірна України має 1% на перемогу в турнірі. У 13 команд більше шансів на тріумф, а Шотландія та Сербія мають стільки ж.

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Якщо говорити про реалістичні цілі, то вихід у плей-офф є обов'язковим завданням для України (69,4% на досягнення мети). Чвертьфінал виглядає значно складнішим завданням, але не фантастичним – 26%. А от прохід до півфіналу (9,4%) чи фіналу (3,1%) вже стане подвигом.

Фаворитом Євро-2024 вважається збірна Англії – майже 20% на титул. Дуже близько Франція (19,1%), у трійку головних претендентів також входять господарі турніру німці (12,4). Найменше шансів на будь-який успіх у дебютанта – Грузії.

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