"На цьому Євро ми бачимо три різні збірні Австрії. Франко Фода використовував три різних схеми за чотири поєдинки.

Італія – Австрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У австрійців був дуже хороший план на гру. Італія, один з головних фаворитів цього чемпіонату Європи, мала величезні проблеми в цьому матчі. Якби Арнаутович не забіг в положення поза грою, то Італії було б дуже складно пройти далі. Скажу дипломатично – збірній України було б дуже важко дати бій збірній Італії", – заявив Вацко в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, австрійці вийшли на Італію завдяки перемозі над командою Шевченка в останньому турі групового етапу. Україна фінішувала третьою і в 1/8 буде боротися проти Швеції (29 червня).

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