Данді Юнайтед впевнено переміг Абердін у матчі 3-го туру чемпіонату Шотландії. Результат та відеоогляд поєдинку дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії 2025/26, 3-й тур

Данді Юнайтед – Абердін – 2:0

Голи: Долчек, 45, Есселінк, 50

У стартовому складі Данді Юнайтед вже звично з'явився український воротар Євген Кучеренко. Sofascore оцінила його перфоманс проти Абердіна (клубу, де свою тренерську кар'єру починав легендарний сер Алекс Фергюсон – вигравав з ним чемпіонат Шотландії та Кубок володарів кубків) у досить скромні 6,7 бала.

Проте, на це є причина – Кучеренку довелось виконати лише 2 сейви за гру, хоча Абердін аж 16 разів пробивав по його воротах. А перемогу Данді Юнайтед принесли Долчек та Есселінк, які забили наприкінці першого тайму і на старті другого відповідно.

До слова, Абердін стане суперником Шахтаря в Лізі конференцій – матч проти "гірників" запланований на 2 жовтня. Наразі шотландці замикають турнірну таблицю, набравши лише одне очко після 5 турів (і жодного забитого гола).

