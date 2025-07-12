У своїх соцмережах Динамо Малженіце оголосило про перехід Олександра Ущенка з Трнави. Подробиці трансферу не уточнені.

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Ущенко – вихованець Десни. У 2022 році приєднався до молодіжної команди Трнави U-19. Загалом він відіграв за "білих ангелів" 41 матч та забив три голи.

Варто зауважити, що 19-річний центральний захисник у сезоні 2024/25 вже грав за Динамо Малженіце, а тепер клуб оформив повноцінний трансфер.

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