Українець змінив клуб у європейському чемпіонаті
12 липня 19:12 - Читати іншою мовою
Захисник Трнави Олександр Ущенко продовжить кар'єру в іншій команді.
У своїх соцмережах Динамо Малженіце оголосило про перехід Олександра Ущенка з Трнави. Подробиці трансферу не уточнені.
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Ущенко – вихованець Десни. У 2022 році приєднався до молодіжної команди Трнави U-19. Загалом він відіграв за "білих ангелів" 41 матч та забив три голи.
Варто зауважити, що 19-річний центральний захисник у сезоні 2024/25 вже грав за Динамо Малженіце, а тепер клуб оформив повноцінний трансфер.
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