Українець змінив клуб в європейському чемпіонаті
Український півзахисник Юрій Ткачук знайшов для себе нову команду, за яку виступатиме у сезоні 2024/25.
Варта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід 29-річного півзахисника. Юрій Ткачук підписав контракт з познанським клубом на один рік з можливістю продовження ще на сезон.
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Українець у минулому сезоні виступав за Зніч Прушкув у Першій польській лізі. Після закінчення кампанії клуб вирішив не продовжувати контракт з Ткачуком. Він приєднався до Варти на прах вільного агента.
Познанська команда за підсумками сезоні 2023/24 вилетіла з Екстракляси, посівши 16 сходинку.
Нагадаємо, що Юрій Ткачук грав за такі клуби як Рух, Карпати, Левадія, Лієпая, Вентспілс, Металіст.
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