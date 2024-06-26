Український півзахисник Юрій Ткачук знайшов для себе нову команду, за яку виступатиме у сезоні 2024/25.

Варта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід 29-річного півзахисника. Юрій Ткачук підписав контракт з познанським клубом на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

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Українець у минулому сезоні виступав за Зніч Прушкув у Першій польській лізі. Після закінчення кампанії клуб вирішив не продовжувати контракт з Ткачуком. Він приєднався до Варти на прах вільного агента.

Познанська команда за підсумками сезоні 2023/24 вилетіла з Екстракляси, посівши 16 сходинку.

Нагадаємо, що Юрій Ткачук грав за такі клуби як Рух, Карпати, Левадія, Лієпая, Вентспілс, Металіст.

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