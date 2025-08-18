Як повідомляє infotbal.cz, 21-річний український півзахисник Іван Варфоломєєв готується залишити чеський Слован.

Після поєдинку зі Спартою головний тренер команди Радослав Ковач визнав, що угода близька до завершення: "Вирішується питання трансферу, тож так – перехід вже близько".

За даними джерела, українця чекають в англійському Лінкольн Сіті, де він має пройти медогляд. Разом із бонусами Слован може заробити до 20 мільйонів чеських крон (приблизно 800 тисяч євро).

Іван Варфоломєєв є вихованцем Карпат, звідки перейшов у структуру Руха, а вже звідти – у Слован. За чеську команду півзахисник провів 63 матчі, у яких забив 4 голи та зробив 2 асисти.

