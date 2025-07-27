Литва, А ліга, 22-й тур

Судува – Джюгас – 2:3

Голи: Тангірі, 53, 63 – Мартін, 11, Курцев, 43, Багдасарян, 49

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В матчі 22-го туру чемпіонату Литви Судува приймала Джюгас. У стартовому складі господарів на поле вийшов український півзахисник Максим Прохоров, а за гостей з перших хвилин грав його земляк Олександр Курцев.

Попри те, що Судува перебуває на другому місці в турнірній таблиці, гра вийшла для неї вкрай непростою. Вже на 11-й хвилині Джюгас відкрив рахунок – Курцев зробив м'яку подачу з флангу, яку замкнув Мартін. А під кінець першого тайму Олександр забив сам. Українець пробив здалеку, а м'яч від стійки та перекладини перетнув лінію воріт. Арбітр спочатку не зарахував гол, однак змінив своє рішення після перегляду VAR.

Після перерви Багдасарян збільшив перевагу Джюгаса до розгромної, добивши м'яч у ворота після невдалої спроби удару боковими ножицями. Судува не бажала програвати та досить швидко повернула інтригу, забивши два м'ячі, проте гості втримали переможний рахунок.

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