У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Універсітатя Крайова провела виїзний матч проти боснійського Сараєва. Поєдинок завершився поразкою румунського клубу з рахунком 1:2.

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Господарі оформили комфортну перевагу ще до перерви – відзначились К'єреме та Гуліяшвілі. Універсітатя змогла відповісти лише у другому таймі – на 69-й хвилині український захисник Олександр Романчук розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика скоротив відставання.

Після результативного пострілу Романчук одразу схопився за ногу, демонструючи ознаки пошкодження. Однак, попри дискомфорт захисник зумів продовжити гру і дограв матч до фінального свистка.

Нагадаємо, Романчук приєднався до клубу влітку, перейшовши з Кривбасу за 750 тисяч євро. До цієї гри 25-річний українець вже встиг провести два матчі в чемпіонаті Румунії та забити один м’яч. Контракт гравця з командою чинний до 2028 року. Transfermarkt оцінює Романчука в 900 тисяч євро.

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