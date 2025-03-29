Перша ліга Польщі 2024/25, 25-й тур

Полонія – Хробри Глогув – 4:2

Голи: Васін, 22, Котон, 50, Вега, 60, Преденкевіч, 83 – Шарек (з пен.), 3, Бонецький, 45+1

19-річний півзахисник відмінно скористався подачею від партнера по команді, забивши шикарний гол у падінні боковими ножицями. Для Васіна цей гол став третім у трьох останніх матчах за Полонію.

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В підсумку, Полонія здобула вольову перемогу з рахунком 4:2. Наразі команда займає 5-те місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Польщі. У клубу з Варшави 41 набраний бал.

Микита Васін – українець, який народився в Падуї (Італія), проте займатися футболом почав в Україні. У 2022 році він підписав професійний контракт із польською Полонією, за яку грає досі. За даними Transfermarkt, його угода з клубом діє до 30 червня 2026 року.