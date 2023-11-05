Лехія повела в рахунку у виїзному матчі проти Тихи на 24-й хвилині, а голом відзначився Максим Хлань.

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Вийшло досить ефектно: українець прийняв довгу передачу на лінії штрафного, зберігши м'яч у боротьбі з захисником. Далі Хлань проскочив поміж ще двох суперників, дивом втримав м'яч у себе та з розвороту пробив у нижній кут.

Зауважимо, що це вже другий гол Максима у польському чемпіонаті. Українцю знадобилось для цього 7 матчів. Матч завершився перемогою Лехії з рахунком 3:1 – Спячка зрівняв рахунок, але Капич та Бобчек принесли перемогу над Тихи.

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