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Українець забив дебютний гол у Вірменії та врятував команду від поразки

11:38 405 Читать на русском
Українець забив дебютний гол у Вірменії та врятував команду від поразки
Сергій Вакуленко / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Карпат Сергій Вакуленко допоміг своїй команді у черговому матчі чемпіонату Вірменії.

Український легіонер Арарата-Вірменії Сергій Вакуленко у матчі 19-го туру чемпіонату відкрив лік своїм голам – захисник відзначився у воротах Ширака з Гюмрі.

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Команда екс-захисника Карпат пропустила вже на 8-й хвилині, однак ще до перерви українцю вдалось відновити статус-кво, замкнувши передачу з флангу і буквально "засунувши" м'яч у сітку воріт суперника. У другому таймі команди голів не забивали і зустріч так і завершилась 1:1.

Арарат-Вірменія впевнено очолює турнірну таблицю набравши 37 очок і випереджає найближчого переслідувача – Лорі – на 4 пункти.

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Українці за кордоном Відеоновини Арарат-Вірменія Арарат-Вірменія Світ Легіонерський хліб Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Ширак Ширак
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