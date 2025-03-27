– Артеме, у цю міжнародну паузу молодіжна збірна України грає без тебе. Не сумуєш за командою?

– Сумую, але ми спілкувалися з головним тренером Унаї Мельгосою та дійшли висновку, що мені буде краще пропустити цей збір, аби адаптуватися на новому місці. В мене багато часу пішло на оформлення різних документів, облаштування побуту – все це потребує особистої присутності.

Сподіваюсь, буду готуватися вже до Євро. Завжди з великим бажанням приїжджаю до збірної. Важливо за час, що залишився до турніру, добре проявити себе у клубі.

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– Тобто ти не погоджуєшся з тими, хто вважає, що від’їзд у такі далекі країни може поставити для футболіста хрест на виступах за збірну?

– Звичайно, ні. Тут насправді дуже високий рівень футболу. Практично в кожній команді є футболісти і з досвідом, і з великою майстерністю, так що в МЛС конкурентне середовище, – заявив Артем Смоляков в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, молодіжна збірна України на тижні провела матчі проти збірної Польщі, якій поступилася у напруженій грі (2:3) та проти збірної Словенії (1:1). Словенців підопічні Мельгоси дотисли у серії пенальті (6:5).

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