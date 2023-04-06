19-річний українець повернувся до тренувань із "бджолами" й розпочав роботу з м'ячем. Про це сам футболіст повідомив в Instagram.

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"Радий повернутись на поле", – написав Ярмолюк. Єгор пропустив близько місяця через травму й саме тому не зміг допомогти збірній України U-19 в поєдинках еліт-раунду кваліфікації на Євро-2023.

Нагадаємо, Ярмолюк перебрався у Брентфорд із СК Дніпро-1 за 1,5 мільйона євро. В АПЛ ще не грав, але провів 18 хвилин у Кубку англійської ліги. Переважно виступає за другу команду.

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