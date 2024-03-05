"Якщо тренер збірної буде на мене розраховувати, то думаю, що домовитись з клубом не буде питанням. Це не буде проблемою", – сказав Ярмолюк в коментарі для Setanta Sports.

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Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу Євро-2023 і виборола дебютну для країни путівку на футбольний турнір Олімпіади. Змагання пройдуть з 24 липня по 10 серпня у семи французьких містах.

До слова, Єгор Ярмолюк не був незамінним у молодіжній збірній України Руслана Ротаня, переважно виступаючи за U-19. На клубному рівні легіонер Брентфорда провів 16 матчів АПЛ в нинішньому сезоні, результативними діями не відзначався.

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